Wall Street em alta com tecnologia novamente a impulsionar

As principais praças dos Estados Unidos começaram o dia a negociar em alta com o sector tecnológico a apoiar uma vez mais os ganhos em Wall Street.

O índice Nasdaq Composite abriu a sessão desta terça-feira, 5 de Junho, a somar 0,20% para 7.621,94 pontos, seguido pelo Dow Jones a ganhar 0,72% para 24.813,69 pontos, e pelo Standard & Poor's 500 a apreciar ligeiros 0,07% para 2.448,79 pontos.É o terceiro dia consecutivo de ganhos em Wall Street, com o optimismo a ser apoiado pelos dados económicos robustos divulgados pelo governo norte-americano, designadamente a melhoria do mercado laboral. Tal como na última sessão , é outra vez o sector tecnológico que está a impulsionar, em especial o Twitter mas também a Apple e a Microsoft. A marca da maçã iniciou ontem a conferência anual de programadores em que foram apresentadas as mudanças trazidas pela mais recente versão do sistema operativo para o iPhone e iPad, o iOS12.



Já a Microsoft anunciou a aquisição da GitHub, plataforma que funciona como um repositório de códigos-fonte abertos, onde todos podem participar contribuindo para as melhorias de projectos.





A Apple iniciou a sessão a valorizar 0,47% para 192,74 dólares e a Microsoft a subir 0,26% para 101,93 dólares. Já o Twitter avança 4,09% para 39,47 dólares numa altura em que a rede social passou a integrar o índice S&P 500.



Os investidores estão também na expectativa pela reunião do G-7 que começa na próxima sexta-feira, e em que as sete economias mais poderosas do mundo vão discutir as medidas proteccionistas adoptadas pelos Estados Unidos.





(Notícia actualizada às 14:40)