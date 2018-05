Wall Street em alta na melhor semana desde Março

EPA

As bolsas norte-americanas estão a negociar em alta ligeira no fecho da semana, mantendo-se a tendência positiva das sessões anteriores, apesar de serem várias as notícias negativas que estão a pesar nas cotações de várias cotadas e sectores.

O Dow Jones sobe 0,06% para 24.753,49 pontos e o SP&500 valoriza 0,07% para 2.724,87 pontos. O Nasdaq segue em queda ligeira, a ceder 0,1% para 7.397,89 pontos.

Com este desempenho, os índices de acções norte-americanos preparam-se para acumular ganhos na semana, com o S&P500 a valorizar mais de 2% no melhor desempenho semanal desde o início de Março.

O sector tecnológico está a ser o mais pressionado, depois da fabricante de "chips" Nvidia ter anunciado resultados que ficaram abaixo do esperado. As acções da cotada cedem 2,21% para 254,37 dólares.

Ainda no sector tecnológico a Symantec afunda 34,87% depois da fabricante do anti-vírus Norton ter cortado as previsões de resultados e anunciado que está a conduzir uma investigação interna na sequência de denúncias efectuadas por um antigo trabalhador.

Ainda nas cotadas em destaque estão as fabricantes de medicamentos, pois o presidente dos Estados Unidos vai esta sexta-feira falar sobre o controlo dos preços neste sector. Ainda assim, as cotadas estão em alta, com a Pfizer a subir 0,87% e a Merck a ganhar 1,02%.

Além do aguardado discurso sobre o sector farmacêutico, Donald Trump estará também hoje reunido na Casa Branca com os responsáveis das 10 maiores fabricantes de automóveis, pelo que também este sector está em foco na sessão de hoje.