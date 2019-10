Wall Street em leve alta à boleia dos resultados empresariais

Os principais mercados de Wall Street seguem hoje com ganhos tímidos, numa altura em que os resultados empresariais vão dando gás à negociação e relegam para segundo plano os receios sobre a indefinição do acordo comercial entre os EUA e a China.





Por esta altura, o Dow Jones sobe 0,05% para 26.842,24 pontos, o Nasdaq valoriza 0,30% para 8.188,43 pontos e o S&P 500 avança 0,14% para 3.010,90 pontos.





Até agora, esta época de resultados está a ser positiva para as empresas norte-americanas. Segundo os dados recolhidos pela Reuters, das 75 empresas do S&P 500 que apresentaram resultados até ontem, mais de 80% superou as estimativas dos analistas.





Ainda assim, apesar deste cenário, espera-se ainda a primeira contração de lucros desde 2016, com o abrandamento da economia doméstica e global, precipitada pela guerra comercial com a China, em pano de fundo.





Entre as empresas, a Procter & Gamble valoriza 4% depois de ter ultrapassado a previsão de lucro dos analistas. Pelo mesmo motivo, a Harley-Davidson Inc sobe cerca de 7%.



Em contraciclo, a ameaça de imposição de novas tarifas sobre brinquedos importados da China atingiu os resultados trimestrais da Hasbro Inc's e hoje as suas ações caem 15%.