S&P500 cai 5,19% para os 2.397,64 pontos, o tecnológico Nasdaq cede 4,32% para os 7.019,96 pontos e o industrial Dow Jones recua 5,87% para os 19.991,13 pontos, numa altura em que todos os intervenientes do mercado estão "em modo pânico", disse Peter Cardillo, economista chefe da Spartan Capital Securities, em Nova Iorque, à Reuters.

A Boeing vai desvalorizando 20%, numa altura em que a fabricante de aviões

Ontem, os três maiores índices norte-americano terminaram a sessão a ganhar entre 5% e 6%, depois das declarações do presidente do país, Donald Trump, do vice-presidente, Mike Pence, e do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que falaram sobre as medidas do governo para mitigar os efeitos económicos da covid-19.No entanto, os investidores temem que mesmo um estímulo dramático não seja capaz de evitar uma recessão profunda levando novamente os mercados a afundar.pediu um resgate de 60 mil milhões de dólares para fazer face ao impacto que o vírus está a ter em todo o setor, com o colapso prolongado nas viagens em todo o mundo.A entrada num patamar de "Bear Market" fez com que alguns traders largassem os seus investimentos. Apesar da hipótese de uma suspensão nos mercados norte-americano, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, reiterou que o governo manterá os mercados abertos, mas sugere que o tempo de negociação possa ser reduzido.