Wall Street em queda com dados das vendas a retalho

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta terça-feira, 15 de Maio, penalizados pela falta de progressos nas conversações entre os Estados Unidos e a China sobre o comércio, e pelos dados das vendas a retalho relativos ao mês de Abril.

O índice industrial Dow Jones desce 0,49% para 24.778,07 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq cai 0,72% para 7.358,19 pontos. Já o S&P500 desvaloriza 0,53% para 2.715,63 pontos.

De acordo com o embaixador dos Estados Unidos na China, Terry Branstad, os dois países estão ainda "muito longe" de resolver as suas disputas comerciais, numa altura em que se preparam para dar início à segunda ronda de conversações em Washington.

A somar às preocupações relacionadas com o comércio, o ministro da Economia do México Ildefonso Guajardo afirmou que não espera cumprir o prazo de quinta-feira para alcançar um novo acordo NAFTA que possa ser apresentado ao Congresso dos Estados Unidos.

A contribuir para a tendência negativa estão ainda os dados que mostram que as vendas a retalho na maior economia do mundo subiram 0,3% em Abril, em linha com o esperado, depois de um crescimento de 0,8% em Março. O chamado índice "core" - que exclui automóveis, materiais de construção e combustíveis - cresceu 0,4%, depois da subida de 0,5% do mês anterior.



Segundo a Bloomberg, os dados aumentam a expectativa de que os gastos dos consumidores vão recuperar no segundo trimestre.