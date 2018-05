Wall Street em queda com dúvidas de Trump sobre acordo com a China

Os principais índices norte-americanos estão a negociar em queda esta quarta-feira, 23 de Maio, pela segunda sessão consecutiva, depois de Donald Trump ter motivado incertezas sobre o rumo das negociações com a China sobre o comércio.

O índice industrial Dow Jones desce 0,32% para 24.756,05 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recua 0,34% para 7.353,09 pontos. Já o S&P500 cai 0,35% para 2.715,68 pontos.

O optimismo em relação aos progressos nas negociações entre as duas maiores economias do mundo foi travado na terça-feira, com Trump a afirmar não estar satisfeito com o rumo das conversações.

Hoje, o presidente dos Estados Unidos pronunciou-se novamente sobre o tema, escrevendo no Twitter que o acordo comercial terá de ter uma estrutura diferente para garantir o seu cumprimento pelas partes.

"O nosso acordo comercial com a China está a ir bem, mas provavelmente teremos de usar uma estrutura diferente, porque nesta será muito difícil de ser feito e de confirmar os resultados depois da conclusão", escreveu Trump.





Our Trade Deal with China is moving along nicely, but in the end we will probably have to use a different structure in that this will be too hard to get done and to verify results after completion.