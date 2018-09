Wall Street em queda com iminência de novas tarifas sobre a China

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta quarta-feira, 5 de Setembro, prolongando a tendência negativa da sessão europeia, devido aos receios dos investidores de que os Estados Unidos escalem mais um degrau na guerra comercial contra a China nos próximos dias.

Isto porque termina esta quinta-feira o período de consulta pública do plano da administração Trump para aplicar novas tarifas sobre 200 mil milhões de dólares de bens chineses. E o presidente dos Estados Unidos já havia ameaçado, na semana passada, que iria avançar com o plano assim que terminasse este período.

Nesta altura, o índice industrial Dow Jones cai 0,25% para 5.888,24 pontos, enquanto tecnológico Nasdaq desliza 0,32% para 8.065,82 pontos. Já o S&P500 recua 0,22% para 2.890,62 pontos.

Esta quarta-feira serão também retomadas as negociações entre os Estados Unidos e o Canadá sobre a reformulação do NAFTA depois da primeira ronda de conversações ter terminado, na sexta-feira, sem um acordo. O presidente Donald Trump já avisou, contudo, que não há uma "necessidade política" de incluir o Canadá no novo acordo de livre comércio, e que os Estados Unidos poderão avançar com um acordo bilateral com o México.





Antes da abertura do mercado, foi revelado que o défice comercial dos Estados Unidos subiu para um máximo de cinco meses em Julho, com as exportações de soja e aeronaves e cair e as importações a atingirem um máximo histórico.

As acções do Facebook descem 0,04% para 171,08 dólares, e as do Twitter recuam 2,5% para 33,97 dólares, antes de responsáveis das duas empresas se apresentarem no Congresso dos Estados Unidos e serem confrontados com o falhanço do combate aos esforços estrangeiros para influenciar a política norte-americana.

"Vamos assistir a uma tendência de queda hoje, com os líderes das redes sociais a apresentarem-se no Congresso", afirmou Scott Brown, economista-chefe da Raymond James em declarações à Reuters. "Pode haver um certo nervosismo à volta disto, mas nada que deva contribuir para um grande movimento do mercado".



(Notícia actualizada às 14:54)