Wall Street em queda de olhos postos na Fed

Os principais índices bolsistas americanos iniciaram o dia com quedas, depois das eleições intercalares dos EUA terem elevado as bolsas.

O Dow Jones recua 0,15% para 26.139,87 pontos, o Nasdaq desce 0,56% para 7.528,56 pontos e o S&P500 desvaloriza 0,32% para 2.805,01 pontos.

Hoje o foco será o final da reunião da Reserva Federal (Fed) americana. Os analistas não prevêem qualquer alteração na política monetária, mas estarão atentas às palavras para perceberem se são deixados sinais sobre o futuro da política monetária norte-americana. Isto numa altura em que se prevê que a Fed suba, pela quarta vez este ano, o preço do dinheiro nos EUA, em Dezembro.

Entre as cotadas destaque para a Qualcomm, que perde mais de 7% para 58,50 dólares, depois de ter avançado com previsões de vendas para o trimestre do Natal abaixo das estimativas dos analistas.

Já a farmacêutica Perrigo está a afundar quase 13%, depois de também ter revisto em baixa as previsões de resultados para o total do ano.

Do lado oposto, a TripAdvisor está a disparar mais de 13,5%, depois de ter apresentado resultados no terceiro trimestre superiores ao previsto.