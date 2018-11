Wall Street empurrada para o vermelho pela Apple e tabaqueiras

A determinar o sentimento negativo estão as principais tabaqueiras norte-americanas e a Apple. As maiores fabricantes de tabaco recuam depois de ter sido noticiado que regulador da saúde nos Estados Unidos contempla a possibilidade de proibir a venda de cigarros de mentol. Em função desta possibilidade, a Philip Morris perde 1,34% para 87,98 dólares e a Altria Group desvaloriza 2,51% para 61,86 dólares.

Já a Apple resvala 3,92% para 196,46 dólares depois de dois dos seus fornecedores de componentes terem cortado as perspectivas para os respectivos resultados, o que indicia menor volume de vendas nos iPhone.

Também a apoiar a confiança dos investidores norte-americanos está a subida do dólar para valores próximos de máximos de 17 meses face a um cabaz das principais moedas mundiais. Os investidores apostam no dólar perante as dúvidas em torno da proposta orçamental italiana e respectivas consequências para as obrigações soberanas na área do euro bem como acerca do processo relativo ao Brexit.



(notícia actualizada às 14:45)

Outro factor mais relevante neste início de semana prende-se com a valorização do preço do petróleo nos mercados internacionais. Isto acontece depois de a organização dos países exportadores de petróleo (OPEP) ter confirmado que pretende aplicar cortes à produção petrolífera em 2019 e de, entretanto, a Arábia Saudita, que é o maior exportador mundial da matéria-prima, ter anunciado que, em Dezembro, vai reduzir o transporte de crude para o exterior.Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) sobe 0,93% para 60,75 dólares, enquanto na capital inglesa, o Brent do Mar do Norte, utilizado como valor de referência para as importações nacionais, segue a subir 1,01% para 70,89 dólares. Estas subidas estão a impulsionar as cotadas do sector energético norte-americano, com a Exxon Mobil (+0,68% para 81,42 dólares) e a Chevron (+1% para 120,70 dólares) em destaque.