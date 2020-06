Wall Street envia máscaras e vinhos para agradar clientes

Como reuniões em churrascarias já não são uma opção, as noites em Nova Iorque estão a ser substituídas por degustações de vinhos por videoconferência e concertos online. Também existem pacotes de cuidado pessoal adaptados aos novos tempos - repletos de máscaras - e doações a bancos de alimentos e instituições de caridade.





As paralisações desencadeadas pela pandemia do coronavírus, agora agravadas por protestos e recolher obrigatório, levam gestores de ativos que supervisionam produtos como fundos de investimento e fundos de índices a procurarem novas maneiras de atrair remotamente a atenção de clientes ricos, investidores institucionais e consultores financeiros. Tal, muitas vezes, significa socializar no mundo virtual.





A pandemia acelera uma mudança que já estava em andamento. "Gestores de ativos estão a perguntar-se: "Precisamos de nos ver cara a cara como antes?’ E a resposta é: provavelmente não", afirma Amanda Walters, diretora da Casey Quirk, uma divisão da Deloitte Consulting.





Artistas de música country, como Darius Rucker e Luke Bryan, fizeram apresentações a partir de casa para clientes com altos rendimentos da AllianceBernstein, num concerto virtual no mês passado para uma campanha de ajuda da covid-19, disse Adam Sansiveri, diretor-gerente da empresa. A empresa também realiza degustações de vinho e queijo para clientes abastados com um sommelier remoto.





A JPMorgan Asset Management inundou o calendário com mais de 170 eventos virtuais desde meados de março, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.



A Nuveen, subsidiária da Teachers Insurance and Annuity Association of America, possui um programa que permite que os clientes direcionem doações de cerca de 5 mil dólares a bancos de alimentos e instituições de caridade à sua escolha.





Muitos no setor acreditam que o entretenimento virtual de clientes não deve durar, sobretudo se surgir uma vacina, e que as reuniões pessoais voltarão a ser a norma.





Mas qualquer retorno será gradual, defende Jim Hirschmann, diretor-presidente da gestora de títulos de dívida Western Asset, afiliada independente da Legg Mason, que administra cerca de 448 mil milhões de dólares.

"O nosso negócio tem-se tradicionalmente baseado em confiança", disse. "Tem de se ganhar isso. É difícil ganhar a menos que passe algum tempo com alguém pessoalmente. E isso será um desafio para todos."