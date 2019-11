Wall Street escorrega, mas ainda perto de máximos históricos

O Dow Jones cai 0,05% para 27.478,45 pontos, depois de ontem ter chegado a registar um máximo de todos os tempos nos 27.560,36 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite perde 0,28% nos 8.410,96 pontos, tendo na negociação da última sessão fixado um novo valor máximo de sempre de 8.457,39 pontos.





O Standard & Poor’s 500 escorrega 0,11% para 3.071,20 pontos. Ontem foi o único dos três índices a não renovar máximos, apesar de o ter feito na última segunda-feira ao atingir os 3.085,20 pontos.





A temporada de resultados trimestrais acima do esperado tem sido o grande motor das recentes valorizações e hoje não é exceção. Segundo os dados recolhidos pela Reuters, três quartos das empresas do S&P 500 divulgaram números acima do esperado pelos analistas, que tinham previsto a primeira queda geral nos resultados desde 2016.





A dar alento à negociação de hoje está ainda a divulgação dos dados positivos do setor dos serviços, de ontem, que aliviaram as preocupações quanto ao abrandamento registado no setor da indústria transformadora.





Em plano de fundo está ainda o progresso feito nas negociações entre Washington e Pequim, com as últimas notícias a darem conta que os dois lados poderão selar a primeira fase do acordo comercial ainda este mês.





Entre as empresas a HP sobe 16%, depois do The Wall Street Journal ter noticiado que a Xerox estará a considerar avançar com uma oferta de 27 mil milhões de dólares (o equivalente a cerca de 24 mil milhões de euros) pela HP, o que pode significar uma fusão das maiores empresas norte-americanas no segmento de hardware para escritório.





No mercado de dívida, a taxa de juro do Tesouro norte-americano a dez anos cai três pontos base para os 1,828%, pondo fim a três sessões consecutivas a subir.