Wall Street escorregou na energia mas foi içada pela banca

Os principais índices de Wall Street encerraram a revelar uma tendência mista, mas com variações pouco acentuadas, tanto nas descidas como nas subidas. A energia penalizou a negociação, mas a banca ajudou a travar as quedas e ainda conseguiu deixar o Dow em terreno positivo.





O Dow Jones valorizou 0,18% para 25.063,68 pontos e o índice tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,26%, a valer 7.805,72 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,10% para se estabelecer nos 2.798,44 pontos.

Os preços do petróleo perderam hoje mais de 4% nos mercados internacionais, devido à perspectiva de mais matéria-prima no mercado com o aumento de oferta da Arábia Saudita.

O Brent do Mar do Norte, crude de referência para a Europa, fixou-se mínimos de três meses, ao passo que o "benchmark" dos EUA caiu para o valor mais baixo desde 22 de Junho – o que pressionou as cotadas do sector também nos EUA.

O sector da energia do S&P 500 recuou 1,3%, liderando as quedas (em percentagem) entre as 11 principais categorias daquele índice.

Os títulos da Exxon Mobil e da Chevron perderam mais de 1%.

A contrabalançar as perdas no sector energético estiveram sobretudo as cotadas do sector financeiro.

Na passada sexta-feira, a banca norte-americana deu o pontapé de saída na divulgação das contas do segundo trimestre, com o JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo a confessarem-se ao mercado. Os resultados do Wells e do Citi foram menos robustos do que o esperado, mas os do JPMorgan agradaram aos investidores, já que superaram as expectativas.

Hoje foi a vez do Bank of America, que divulgou lucros trimestrais acima das projecções do consenso do mercado, devido às menores despesas e ao aumento dos depósitos e da concessão de empréstimos.

O Bank of America fechou a somar 4,29% para 29,77 dólares. Já o sector financeiro do S&P 500 ganhou 1,6%.