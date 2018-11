Wall Street está a subir há três dias

O índice industrial Dow Jones fechou a subir 1,05% para 24.379,93 pontos na sessão desta quinta-feira e o Standard & Poor’s 500 somou 1,06% para 2.740,37 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,75% para 7.434,06 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico subiram assim pela terceira sessão consecutiva, num dia em que o presidente norte-americano, Donald Trump, veio dizer que as conversações dos EUA com a China, em matéria comercial, estão "no bom caminho".

A expectativa de que Washinton e Pequim consigam entender-se e chegar a um acordo comercial que evite novas tarifas aduaneiras tem estado assim a animar os mercados.

Trump disse ter planos para se encontrar com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, na cimeira do G20 que decorre no final deste mês na Argentina.

Entre as cotadas com melhores subidas estiveram as do sector industrial, em especial a Boeing e a Caterpillar.

Os investidores do outro lado do Atlântico aguardavam com expectativa pelos resultados da Apple, que poderão continuar a dar gás ao sector tecnológico.

As contas trimestrais do Facebook, reportadas na terça-feira após o fecho da sessão em Wall Street, agradaram ao mercado e dissiparam a nuvem negra que pairava sobre o sector tecnológico após resultados anunciados por outras cotadas que tinham ficado aquém do esperado.

Agora, os números da dona do iPhone e do Mac poderão ajudar a manter esse optimismo, segundo as projecções dos analistas.