Wall Street fecha no vermelho com investidores à procura de ativos mais seguros

As bolsas norte-americanas encerraram em baixa, com o agudizar de tensões entre os EUA e o Irão a fazer com que os investidores procurem ativos mais seguros, como o ouro, divisas e obrigações.

O Dow Jones encerrou o dia a perder 0,81% para 28.634,88 pontos, depois na sessão de quinta-feira ter estabelecido um novo máximo histórico nos 28.796,40 pontos.



O Standard & Poor’s 500, por seu lado, recuou 0,71% para 3.234,85 pontos, após marcar na negociação da véspera o seu valor mais alto de sempre: 3.251,13 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite registou uma desvalorização de 0,79% para 9.020,77 pontos. Isto depois de ontem ter chegado a tocar nos 9.071,40 pontos, um nível nunca antes tocado.

O escalar de tensões entre Washington e Teerão, depois de os EUA terem abatido um general iraniano, contribuiu para afastar os investidores das ações, que são consideradas um ativo de risco.

A preferência dos intervenientes dos mercados foi para ativos mais seguros, os chamados valores-refúgio, como o ouro e as obrigações – e ainda algumas divisas, especialmente dólar, iene e franco suíço.

Uma ofensiva aérea norte-americana na noite de ontem, em Bagdad, resultou na morte do comandante dos Guardas da Revolução do Irão, Qasem Soleimani, e Teerão já ameaçou com "retaliações de peso". Será uma "vingança terrível", advertiu aquele país do Médio Oriente.

O petróleo beneficiou deste intensificar de tensões, devido ao receio de perturbações na oferta desta matéria-prima, nomeadamente no que diz respeito ao escoamento pelo Estreito de Ormuz. Assim, as cotadas da energia ganharam terreno, mas sem força suficiente para mudar a tendência geral em Wall Street.



A divulgação das atas da última reunião da Reserva Federal norte-americana não mexeu com as bolsas, uma vez que não houve surpresas, com a Fed a dizer que manterá o status quo (os juros diretores nos atuais níveis, depois de três cortes em 2019) durante algum tempo se não houver "alterações materiais".