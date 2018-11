Wall Street fecha sessão em queda mas tem melhor semana dos últimos seis meses

As bolsas norte-americanas encerraram em terreno negativo, numa altura em que os investidores aguardam por mais sinais sobre o andamento das conversações comerciais entre os EUA e a China, com o mau desempenho da Apple a pesar na tendência.

Reuters

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,58% para 25.232,28 pontos na sessão desta sexta-feira e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,65% para 2.722,67 pontos.

Apesar da descida, a primeira em quatro dias, o S&P 500 marcou a melhor semana dos últimos seis meses.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,14% para 7.349,27 pontos.

Foi precisamente o sector tecnológico que mais pesou na tendência de hoje, muito à conta dos dissabores da Apple.

A tecnológica liderada por Tim Cook reportou ontem à noite, após o fecho de Wall Street, as contas do seu quarto trimestre fiscal e as estimativas para o período em curso.

Na primeira frente, os números agradaram, mas os investidores castigaram a empresa em bolsa porque as previsões para a facturação do seu primeiro trimestre fiscal ficaram aquém das expectativas do consenso do mercado. Além disso, também se venderam menos iPhones do que o esperado.

A empresa da maçã encerrou assim a perder mais de 7%, arrastando outras cotadas do sector, como a Google, Facebook e Netflix.

O sector da energia pesou igualmente na jornada desta sexta-feira, dia em que as cotações do petróleo continuaram a perder terreno - e a marcarem a pior semana desde Fevereiro passado.

Também o nervosismo em torno das conversações comerciais dos EUA com a China esteve a pressionar a negociação bolsista do outro lado do Atlântico, apesar de ontem o presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito que as conversações estavam "no bom caminho".

Hoje, o chefe da Casa Branca voltou a dar uma nota de optimismo nesta frente, em declarações feitas ao final do dia, o que ajudou a que os principais índices norte-americanos travassem as perdas – a ditar um maior pessimismo tinham estado as declarações de Larry Kudlow, conselheiro económico de Trump, que mostrou algumas reticências quanto à possibilidade de acordo entre as duas maiores economias do mundo.

Um forte ponto de fricção será o roubo de propriedade intelectual. Uma estatal chinesa foi ontem acusada pelos EUA de conspirar para roubar segredos comerciais à fabricante norte-americana de microchips Micron Technology.