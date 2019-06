Wall Street festeja provável corte de juros com melhor subida desde janeiro

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, animadas sobretudo pela expectativa de que a Fed interrompa a política de normalização de juros iniciada em finais de 2015 e que se salda já por 9 subidas na taxa diretora.

O Dow Jones encerrou a somar 2,06% para 25.331,43 pontos, naquela que foi a sua melhor sessão desde meados de fevereiro.

Também o Standard & Poor’s 500 avançou, ao registar uma subida de 2,14% para 2.803,22 pontos. Tratou-se do seu melhor ganho diário desde 30 de janeiro.

Já o tecnológico Nasdaq Composite pulou 2,65% para 7.527,12 pontos, depois de ontem ter chegado a perder mais de 2% e algumas das suas principais cotadas terem chegado a negociar em mercado urso (perda de pelo menos 20% em relação ao último pico da cotação).

O índice tecnológico saiu assim de território de correção – que é quando há uma queda de pelo menos 10% face aos últimos máximos.

Os índices bolsistas de Wall Street estiveram a recuperar terreno esta terça-feira, depois de terem arrancado a semana no vermelho. A ajudar a melhorar o sentimento dos investidores esteve o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ao garantir que tudo será feito para apoiar a economia norte-americana.

Primeiro foi o líder da Fed de St. Louis, James Bullard, a admitir que poderá ser preciso reduzir em "breve" os juros nos EUA devido à persistente baixa inflação e a um potencial abrandamento económico como consequência da guerra comercial.

Depois foi o próprio presidente do banco central americano quem garantiu que a Fed está preparada para apoiar a economia dos EUA, o que foi lido como havendo margem para baixar os juros em caso de necessidade.

Foi o suficiente para dar novo ânimo às bolsas – movimento também registado nos mercados acionistas europeus.



As cotadas do ramo financeiro foram as que mais se destacaram nas subidas, com os maiores bancos a festejarem depois de o analista Mike Mayo do Wells Fargo ter dito que o setor está pronto para "celebrar como se fosse 1995" se houver uma descida dos juros.





As tensões comerciais entre Washington e Pequim (e agora também entre os EUA e o México, com a ameaça de imposição de tarifas a partir da próxima segunda-feira, 10 de junho) continuam a pesar, mas hoje houve "tréguas" no sentimento dos investidores, que preferiram concentrar-se nos benefícios de uma descida dos juros.