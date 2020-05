Wall Street ganha asas com expectativa de vacina e reabertura da economia em dia de regresso ao "floor"

O Dow Jones encerrou a somar 2,17% (529,95 pontos, depois de ter chegado a disparar 700 pontos) para 24.995,11 pontos. O Dow chegou a valer mais de 25.000 pontos durante a a sessão, fasquia que já não superava desde 10 de março.

Já o Standard & Poor’s 500 ganhou 1,23% para 2.991,77 pontos. O S&P 500 chegou a regressar à casa dos 3.000 pontos, patamar que não atingia desde inícios de março.

Também o tecnológico Nasdaq Composite negociou no verde, terminando com um avanço de 0,17% para 9.340,22 pontos.

Hoje foi dia de regresso ao "floor" da bolsa de Nova Iorque, com o governador nova-iorquino, Andrew Cuomo, a tocar o sino de abertura da sessão e com os investidores a reagirem em euforia.





As salas de negociação da NYSE estavam encerradas devido à pandemia, mas com a reabertura gradual da atividade económica no país também os operadores puderam regressar ao "floor".

Embora a bolsa de Nova Iorque seja um local grandemente simbólico – já que as ações negoceiam digitalmente –, a reabertura depois de um hiato sem precedentes, que durou dois meses, é sinal de que algumas coisas estão a regressar ao normal, o que animou o sentimento dos investidores, sublinha a CNN.

A NYSE, recorde-se, encerrou portas a 18 de maio, numa altura em que a cidade optou pelo "lockdown" para conter a propagação do novo coronavírus. Foi a primeira vez que a bolsa de Nova Iorque operou inteiramente por via eletrónica.

O facto de ter havido mais movimento de pessoas no Memorial Day do que nas últimas semanas também levantou a moral dos investidores, com as cotadas das viagens e das atividades de lazer entre as que tiveram melhor desempenho na sessão desta terça-feira.

Os principais índices de Wall Street foram também sustentados, nesta primeira sessão da semana – ontem as bolsas norte-americanas estiveram encerradas para comemoração do Memorial Day no país –, pelo otimismo em torno de uma nova vacina contra a covid-19 que está a ser testada em 131 voluntários australianos pela biotecnológica norte-americana Novavax.

Na frente dos dados económicos, foi revelado que a confiança dos consumidores norte-americanos estabilizou em maio.

No entanto, há ainda "bandeiras vermelhas" a que estar atento, como é o caso do forte aumento de desempregados desde meados de amrço (aquando do início das medidas de confinamento), e esses alertas convidam ainda à prudência, pelo que a subida dos índices perdeu algum fôlego na reta final da jornada.

Enquanto isso, em Washington os decisores políticos continuam a dar estímulos à economia devastada pela covid-19. Na passada sexta-feira, Kevin Hassett, o conselheiro económico da Casa Branca, disse esperar que o Congresso e o presidente Trump acordem em breve uma "quarta vaga" de estímulos económicos.