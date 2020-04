Wall Street leva injeção de otimismo com medicamento da Gilead

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, impulsionadas pelo otimismo em torno de um medicamento experimental que poderá ajudar a combater a pandemia de covid-19, o que ajudou a ofuscar os maus dados do PIB do primeiro trimestre.

O Dow Jones fechou a somar 2,21% para 24.633,86 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 2,66% para 2.939,51 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 3,57% para se fixar nos 8.914,71 pontos.

Os índices foram sustentados pelo medicamento da farmacêutica Gilead Sciences que está a ser testado para o tratamento da covid-19 e que deu agora resultados encorajadores, depois de na semana passada um documento publicado acidentalmente pela Organização Mundial de Saúde e divulgado pelo Financial Times ter dito que tinha falhado no seu primeiro teste clinico.



Os testes que estão a ser realizados mostram que o remdesivir, desenvolvido Gilead, demonstraram um efeito positivo na redução do tempo de recuperação do coronavírus.