Wall Street marca melhor mês desde janeiro à espera de bons ventos na frente comercial

O Dow Jones fechou a subir 0,28% para 26.599,96 pontos e o Standard & Poor’s 500 valorizou 0,58% para 2.941,76 pontos.

O S&P 500 marcou o seu melhor mês desde janeiro, com um ganho de 6,5%, a recuperar da derrocada de maio. No trimestre, acumulou uma subida de 3%.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,48% nesta sexta-feira, para 8.006,24 pontos.

Os investidores mostraram-se otimistas quanto encontro agendado entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping.



Os dois responsáveis vão encontrar-se amanhã às 11:30 locais (3:30 da madrugada de sábado em Lisboa, ou seja, dentro de pouco mais de seis horas), à margem da cimeira do G20 que arrancou hoje em Osaka (Japão), tendo sido criadas expectativas em torno de um provável anúncio do regresso à mesa das negociações.

Mesmo não havendo acordo imediato entre os EUA e a China – aliás, não é isso que se espera – esta reunião poderá dar o tom para a próxima fase da disputa comercial, com as duas partes a poderem decidir retomar as conversações interrompidas em inícios de maio.



A banca liderou os ganhos de hoje, depois de a Fed ter aberto caminho a melhores prémios do que o esperado neste setor - na sequência do anúncio dos resultados dos testes de stress.



Já a Apple travou um melhor desempenho do setor tecnológico depois de anunciar que vai transferir parte da sua produção dos EUA para a China.



No conjunto mês, a categoria das matérias-primas disparou 11%, impulsionada pelo melhor mês do petróleo dos últimos cinco e pela maior escalada do ouro desde o referendo que ditou o Brexit em junho de 2016.



As fabricantes de chips, por seu lado, registaram o melhor ganho mensal desde 2011, com o setor a dar sinais de resiliência num contexto de guerra comercial.