Os mercados dos EUA abriram a sessão em queda ligeira, antes do final da reunião de dias dias da Reserva Federal do país. São esperados novos cortes de juros, mas os investidores esperam por mais sinais.

O Dow Jones cai 0,26% para 27.005,66 pontos, o Standard & Poor’s 500 perde 0,12% para 2.994,25 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvaloriza 0,03% para 8.151,16 pontos.

É esperado que Powell adiante um novo corte nas taxas de juro, para fazer face ao abrandamento económico registado no último ano, enquanto a guerra comercial com a China agudizava os receios de uma possível recessão na maior economia do mundo.



Segundo os analistas questionados pela Bloomberg, existem 65,8% de hipótese de um corte por parte da Fed, abaixo dos 88,8% na sexta-feira passada.



"Não vimos que o que aconteceu no fim de semana tenha gerado pânico nos mercados. Acho que a Fed continuará com um corte na taxa de juro, mesmo após o ataque saudita", disse Peter Cardillo, analista da Spartan Capital Securities, em Nova Iorque, à agência de notícias.



Desde o último corte nas taxas de juro, em Julho, a saúde da economia do país tem piorado. Apesar dos fortes dados do emprego e das vendas a retalho, a guerra comercial com a China pressionou o sentimento da indústria e dos negócios.



Em Outubro estão agendadas novas negociações entre as duas maiores economias do mundo, mas ainda sem qualquer acordo entre os dois lados.

