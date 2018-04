Wall Street não resiste à subida dos juros e cai pela quinta sessão  

O Dow recua 0,6% para 23.880 pontos e o Nasdaq cede 0,63% para 6.9621, pontos. Ambos os índices estão a descer pela quinta sessão consecutiva. O S&P500 cai 0,37% para 1.625,09 pontos

Ontem os índices norte-americanos tinham fechado com quedas próximas dos 2%, no dia em que pela primeira vez em quatro anos a "yield" das obrigações soberanas dos Estados Unidos a 10 anos superou os 3%.

Esta quarta-feira os juros da dívida persistem em alta, com a "yield" das obrigações a 10 anos nos 3,01%, levando os investidores a continuarem a reduzir a exposição ao mercado accionista devido aos receios com custos de financiamento mais elevados para as empresas.

Esta alta dos juros está a ofuscar as notícias positivas que várias empresas estão a dar aos investidores com os resultados do primeiro trimestre. Se ontem a 3M e a Caterpillar até anunciaram resultados decepcionantes, esta quarta-feira o Boeing e o Twitter superaram as previsões.

A fabricante de aviões valoriza 1,36% para 333,4 dólares depois de ter anunciado uma subida de 57% nos lucros do primeiro trimestre e uma revisão em alta das metas para a totalidade do ano.

A rede social superou as previsões em termos de lucros e receitas, motivando uma subida forte de 14% antes da abertura da sessão regular. Contudo os títulos inverteram e seguem a cair mais de 5%, devido às dúvidas dos investidores com a capacidade da empresa manter uma taxa de crescimento robusta.

Hoje depois do fecho será a vez do Facebook reportar os números do primeiro trimestre e os investidores mostram-se algo apreensivos devido ao impacto dos problemas com a segurança dos dados dos utilizadores que têm fustigado a empresa. As acções da rede social caem 0,61%.