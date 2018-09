Wall Street no verde à espera da decisão da Fed

As principais bolsas norte-americanas estão a subir, num dia marcado pela conclusão da reunião de política monetária da Fed. Os analistas esperam uma subida dos juros de 25 pontos base e que os responsáveis do banco central sinalizem um aumento das taxas a cada três meses.

EPA

As acções norte-americanas abriram em alta, num dia marcado pela conclusão da reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed) dos EUA. Os investidores esperam que os responsáveis do banco central voltem a subir os juros no fim deste encontro, ignorando as críticas do presidente norte-americano, Donald Trump.





Neste contexto, o Dow Jones sobe 0,07% para 26.509,64 pontos, enquanto o S&P500 avança 0,10% para 2.918,60 pontos e o tecnológico Nasdaq valoriza 0,16% para 8.020,54 pontos.

A Fed conclui esta quarta-feira, 26 de Setembro, a sua reunião de política monetária. O consenso do mercado aponta para uma subida dos juros de 25 pontos base, naquele que será o terceiro aumento este ano. E esta restrição da política não deverá ficar por aqui: os analistas estimam que o banco central está preparado para subir os juros a cada três meses. De acordo com os dados da CME, a probabilidade de uma subida das taxas de juro na reunião de Dezembro situava-se hoje nos 80%.

"Tenho quase a certeza de que os responsáveis da Fed vão subir as taxas em 25 pontos base esta tarde", afirmou Jeremy Klein, responsável pela estratégia de mercado da FBN Securities. "Além disso, Jerome Powell [presidente da Fed] e os seus colegas deverão sinalizar que pretendem fazê-lo novamente daqui a três meses", acrescentou Klein, citado pela CNBC.

Os analistas também vão estar atentos à posição da Fed relativamente à economia norte-americana. O banco central dos EUA deverá antecipar um abrandamento do crescimento económico nos próximos anos. De acordo com as previsões dos especialistas consultados pela Bloomberg, o comité da Fed deverá prever um crescimento de 2,9% em 2018, de 2,5% em 2019 e de 2% no ano seguinte.