Wall Street no verde. Dow regista a maior série de ganhos semanais em 24 anos

O Dow Jones fechou a subir 0,7% para 26.031,30 pontos e o Nasdaq a avançar 0,91% para 7.527,54 pontos. O S&P500 apreciou 0,64% para 2.792,67 pontos.

Esta foi mais uma semana positiva para as bolsas americanas. O Dow Jones e o Nasdaq completaram a nona semana consecutiva de ganhos. No caso do primeiro, esta é a melhor série de subidas semanais desde maio de 1995, período em que o Dow Jones avançou durante 10 semanas seguidas. Já no caso do Nasdaq este é o maior ciclo de ganhos desde o final da crise financeira, em maio de 2009, segundo a Bloomberg.

Este está a ser assim um período de ganhos nas bolsas, muito ajudados pela perspetiva de que a Reserva Federal (Fed) não suba os juros e, obviamente, pela expectativa de um desfecho positivo nas negociações comerciais entre os EUA e a China.

Foi precisamente este último ponto que animou esta sexta-feira as bolsas, com os investidores confiantes nos sinais que têm sido deixados por vários responsáveis. E porque hoje Donald Trump, presidente dos EUA, e Liu He, vice-primeiro-ministro da China, têm um encontro marcado.

O presidente americano já reiterou que, caso haja progressos nas negociações, o período de tréguas definido até 1 de março – e que congelou a entrada em vigor das novas tarifas às importações chinesas – será prolongado.



A sessão foi assim marcada por ganhos generalizados, com a Alcoa e a Pfizer a subirem quase 2%, a General Electric mais de 1% e as tecnológicas, como o Facebook e a Intel, também a apreciarem cerca de 1%.



Mas os grandes destaques são duas quedas pronunciadas. A Stamps afundou mais de 50% para mínimos de 2016, depois de ter anunciado que a parceria exclusiva com os correios dos EUA vai terminar e alertou para o aumento da ameaça da Amazon, que está a ter práticas agressivas para entrar no mercado de transporte.