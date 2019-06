Wall Street no verde em contagem decrescente para reunião Trump-Xi

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, animadas pela perspetiva de que da reunião entre Trump e Xi saia o compromisso de as duas maiores economias do mundo regressarem à mesa das negociações na frente comercial.

Os índices de Wall Street travaram quatro dias de perdas e terminaram a sessão em terreno positivo, com exceção do Dow Jones. Apesar da incerteza gerada pelas tensões comerciais e geopolíticas, a esperança de uma nova ronda de conversações entre Washington e Pequim melhorou o sentimento dos investidores.





O Standard & Poor’s 500 encerrou a somar 0,38% para 2.924,92 pontos e está a caminho do seu melhor mês desde janeiro, recuperando da derrocada de maio e acumulando já um ganho de 3% no trimestre.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite registou nesta quinta-feira uma valorização de 0,73% para 7.967,76 pontos.



Já o Dow Jones oscilou entre subidas e descidas ligeiras, tendo acabado por fechar com um recuo muito marginal, a ceder 0,04% para 26.526,58 pontos.





O Dow conseguiu, perto do final da sessão, recuperar das perdas decorrentes do mau desempenho da Boeing. No entanto, foi sol de pouca dura e não conseguiu manter o fôlego no encerramento da negociação.