Wall Street prolonga série de perdas com Netflix a pressionar

Reuters

O índice Dow Jones abriu a sessão desta terça-feira, 17 de Julho, a ceder 0,02% para 25.059,24 pontos, seguido pelo Nasdaq Composite a recuar 0,66% para 7.754,027 pontos, e pelo Standard & Poor’s 500 a resvalar 0,25% para 2.791,53 pontos. À excepção do Dow Jones, o Nasdaq Composite e o S&P 500 tinham registado quedas na última sessão.



A marcar este início de dia em Wall Street estão as perdas da Netflix que segue a afundar 13,61% para 345,96 dólares por acção, isto depois de a plataforma digital de conteúdos ter registado um modesto crescimento no número de subscritores no segundo trimestre do ano, ficando aquém das expectativas dos analistas.

Este registo agravou a preocupação quanto à possibilidade de o exponencial crescimento de subscritores do serviço estar agora a abrandar, o que está a afectar outras cotadas com serviços idênticos, como é o caso do Spotify que cai 1,35% para 181,77 dólares.



Também a penalizar o sentimento em Wall Street está outra tecnológica. A Amazon perde 1,02% para 1.803,78 dólares depois de a cotada, segundo revela a Reuters, ter sofrido um erro técnico durante o evento de marketing Prime Day.

Ainda a marcar a sessão bolsista está a expectativa dos investidores norte-americanos quanto ao discurso que o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, fará esta tarde perante o comité do sector financeiro do Senado norte-americano.

Espera-se que Powell dê pistas quanto ao futuro da política monetária do banco central que planeia decretar mais duas subidas dos juros até ao final deste ano. No entanto, aguardam-se também comentários de Powell à disputa comercial e decorrentes consequências para a economia norte-americana.



(Notícia actualizada às 14:43)