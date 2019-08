Wall Street quebra mais de 1% com retaliação chinesa e medo de escalada comercial

As principais bolsas norte-americanas iniciaram a semana a recuar, com a desvalorização do yuan a penalizar assim como os receio de uma nova escalada na disputa comercial EUA-China.

A semana não começou bem para as principais praças bolsistas norte-americanas, com Wall Street a ser fortemente pressionada pelo acentuar dos receios quanto a uma escalada na disputa comercial em curso entre os Estados Unidos e a China e pela desvalorização do yuan chinês.





O índice Dow Jones abriu a sessão desta segunda-feira, 5 de agosto, a perder 1,55% para os 26.074,05 pontos, acompanhado pelo Nasdaq Composite a recuar 2,16% para os 7.831,22 pontos, e pelo Standard & Poor’s 500 a deslizar 1,62% para os 2.884,47 pontos, isto depois de o S&P ter completado, na sexta-feira, a pior semana de 2019.