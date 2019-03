Wall Street recua à boleia de dúvidas sobre acordo EUA-China

As principais praças norte-americanas iniciaram a negociação bolsista em queda ligeira com os investidores a tentarem perceber em que pé estão as negociações com vista a um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China.

O índice Dow Jones abriu a sessão desta terça-feira, 5 de março, a cair ligeiros 0,08% para 25.800,22 pontos, a exemplo do Nasdaq Composite (-0,03% para 7.575,469 pontos) e do Standard & Poor’s 500 (-0,06% para 2.791,23 pontos) que também começaram o dia com sentimento negativo. O S&P 500 volta a cair depois da queda de ontem registada, a maior em quase um mês.





Wall Street segue assim em terreno negativo apesar das informações que indiciam que as negociações em curso entre os Estados Unidos e a China poderão estar prestes a ser concluída com desfecho positivo.



As notícias referem que estarão reunidas as condições necessárias para que Washington e Pequim fechem um acordo comercial, ainda no início do presente mês de março, capaz de reduzir o enorme défice norte-americano relativamente à China.



No entanto, não foram divulgados detalhes sobre esse acordo, o que deixa os investidores na expectativa por informações mais concretas e acaba por contribuir para este início de sessão no vermelho.