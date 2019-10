Wall Street recua com vendas a retalho a ofuscarem bons resultados da banca

A bolsa norte-americana fechou em terreno negativo pressionada pela primeira queda em sete meses das vendas a retalho, que reavivaram os receios com o abrandamento da maior economia do mundo.

O generalista S&P500 cedeu 0,2% para 2.989,69 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 0,30% para 8.124,18 pontos e o industrial Dow Jones caiu 0,08% para 27.002,18 pontos.





O valor das vendas em setembro caiu 0,3% em comparação com o mês anterior, uma evolução simétrica que desilude face à estimativa de um crescimento de 0,3% que era o consenso avançado pelos analistas consultados pela Bloomberg. Isto depois de os números de agosto terem sido revistos em alta para um aumento de 0,6%.

"As vendas a retalho surpreenderam as pessoas. Dá força à ideia de que a economia está a abrandar", disse à Reuters Peter Tuz, presidente do Chase Investment Counsel.



Foram as tecnológicas que mais pressionaram os índices, com a Microsoft a desvalorizar 0,82% para 140,41 dólares e a Apple a descer 0,4% para 234,37 dólares.

Já depois do fecho da sessão a Netflix dispara mais de 6% após ter anunciado resultados acima do esperado.

A travar maiores quebras esteve a banca, depois de o Bank of America Merrill Lynch ter divulgado resultados acima das expectativas. A instituição financeira ganhou 1,45% para os 30,17 dólares dólares. Já no dia anterior, quatro dos gigantes da banca - JP Morgan Chase & Co, Citigroup, Goldman Sachs e Wells Fargo - apresentaram os respetivos resultados, com os dois primeiros a superarem as estimativas e os dois últimos a ficarem aquém.