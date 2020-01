Wall Street recua de máximos com receios do novo vírus da China

As bolsas dos Estados Unidos iniciaram a primeira sessão desta semana em queda, penalizadas pelos receios em torno do novo vírus SARS e pelas estimativas mais pessimistas para a economia global.

Os principais índices norte-americanos iniciaram a sessão desta terça-feira, 21 de janeiro, em terreno negativo, prolongando as perdas da sessão asiática e europeia, devido aos receios em torno do novo vírus na China.





Depois de terem estado encerradas na segunda-feira, por causa da comemoração do dia de Martin Luther King, as bolsas dos Estados Unidos recuam, assim, dos máximos alcançados na última sessão, refletindo não só as preocupações com o vírus SARS como as perspetivas mais pessimistas do FMI para a economia global.