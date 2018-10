Wall Street recupera à boleia dos resultados do Goldman e Morgan Stanley

A bolsa de Nova Iorque ganhou força no dia em que empresas de referência como os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley, para além da UnitedHealth no sector da saúde, apresentaram resultados positivos, reforçando a confiança na economia americana.





O índice S&P500 avança 0,74% para os 2.771,20 pontos, o tecnológico Nasdaq soma 1% para os 1.113,43 os pontos e o industrial Dow Jones sobe 0,91% para os 25480,86 pontos.





O optimismo vindo do mundo corporativo abafa desta forma os receios que têm travado os investidores, como é o caso do impacto da guerra comercial com a China no país oriental. Tanto os números do trimestre revelados pelo Goldman como pelo Morgan Stanley superaram as expectativas, apoiados pelas receitas obtidas com a negociação de acções. Os títulos do primeiro valorizam 1,79% para os 218.50 dólares e o segundo avança 3,59% para os 45,01 dólares.



Por seu lado, a UnitedHealth sobe 2,35% para os 266,67 dólares depois de ter revisto em alta as estimativas para os resultados anuais.