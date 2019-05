Depois do mínimo de 12 semanas registado na quarta-feira, as principais praças dos EUA abriram em alta, recuperando parcialmente das perdas e apesar de o crescimento da economia no primeiro trimestre ter sido revisto em baixa de 3,2% para 3,1%.

A justificar o otimismo dos investidores apesar de a economia ter crescido um pouco menos do que havia sido avançado está o facto de a revisão em baixa ter sido menor do que era antecipado pelos analistas, que apontavam para uma expansão económica de apenas 3%. O bom comportamento ficou sobretudo a dever-se aos níveis robustos do consumo interno e das exportações.



A Bloomberg escreve que o comportamento do PIB norte-americano poderá aliviar algumas das preocupações dos investidores que temiam que a economia dos EUA estivesse a perder robustez.



Também a contribuir para os ganhos verificados em Wall Street neste início de sessão está a revisão em baixa da taxa inflação que, excluídos os preços de bens alimentares e energéticos, cresceu apenas 1% (o que representa o menor ritmo em três anos) e não os 1,3% avançados inicialmente.



Esta evolução dos preços no consumidor abaixo do esperado alimenta a especulação de que a Reserva Federal dos EUA poderá ponderar avançar com uma descida dos juros de referência de forma a potenciar a inflação para valores em torno dos 2% definidos como meta pelo banco central norte-americano.



(Notícia atualizada às 14:49)

