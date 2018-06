Wall Street recupera após movimento de vendas provocado por tensão comercial

O índice Dow Jones abriu a sessão desta terça-feira, 26 de Junho, a somar 0,23% para 24.310,00 pontos, seguido pelo Nasdaq Composite a ganhar 0,41% para 7.561,78 pontos, e pelo Standard & Poor's 500 a avançar 0,31% para 2.725,43 pontos. Wall Street recupera assim parte das fortes perdas ontem registadas numa sessão marcada pela apreensão dos investidores sobre as consequências da disputa comercial entre os principais blocos económicos mundiais.

Entretanto, esta terça-feira a tensão diminuiu depois de o conselheiro da Casa Branca para o comércio ter garantido que as medidas proteccionistas que os Estados Unidos estão a preparar não serão tão gravosas quanto foi noticiado.

Na segunda-feira foi noticiado que a Casa Branca estava a preparar legislação para restringir o investimento chinês em sectores sensíveis da maior economia mundial. Posteriormente o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, assegurou que as restrições que serão adoptadas não irão ser somente aplicadas à China mas "a todos os países que estão a tentar roubar a nossa tecnologia".