Wall Street recupera com ausência de tarifas contra a China

As bolsas do outro lado do Atlântico abriram em terreno negativo, pressionadas pelos receios em torno das tensões EUA-China, mas inverteram depois de o presidente norte-americano anunciar medidas robustas contra Pequim mas sem aludir a novas taxas alfandegárias. O Dow ainda fechou com um deslize marginal, mas longe das maiores perdas do dia.