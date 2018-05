Wall Street recupera da maior queda do último mês

O Dow Jones segue a ganhar 0,71% para 24.533,30 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,56% para 2.704,90 pontos.

Por seu lado, o Nasdaq Composite valoriza 0,48%, a valer 7.433,03 pontos.

A negociação bolsista do outro lado do Atlântico esteve a ser penalizada pela indefinição política em Itália, com os índices norte-americanos a registarem as quedas mais acentuadas do último mês. Hoje, a tendência é de correcção.

Em Wall Street, os principais índices estavam a recuperar na negociação dos futuros, antes da abertura regular das bolsas, tendo depois cedido ligeiramente quando foi anunciado o PIB dos EUA. Isto porque o crescimento da maior economia do mundo, no primeiro trimestre, foi revisto em baixa.

O PIB dos EUA no primeiro trimestre cresceu a uma taxa anual de 2,2%, quando anteriormente se tinha reportado um crescimento de 2,3%, anunciou esta quarta-feira o Departamento norte-americano do Comércio.

Com o pânico em relação a Itália a dissipar-se, os juros da dívida soberana dos EUA voltaram a subir. Depois de ontem terem recuando 11 pontos base na maturidade a 10 anos, hoje já superam os 2,8% - o que está a ajudar as cotadas da banca.