Wall Street recupera de fortes perdas com ganhos das tecnológicas

As principais bolsas norte-americanas estão a recuperar das perdas acentuadas registadas na quarta-feira, naquela que foi a pior sessão para o Nasdaq desde o Verão de 2011. Wall Street está a subir, animado pelos bons resultados das tecnológicas.

Neste contexto, o Nasdaq, que deslizou ontem 4,43%, está a ganhar 1,41% para 7.207,72 pontos. Já o Dow Jones valoriza 0,74% para 24.766,13 pontos e o S&P 500 sobe 0,83% para 2.678,32 pontos.





Entre as empresas que mais estão a contribuir para esta recuperação, destaque para o Twitter e a Microsoft, que apresentaram resultados mais fortes do que os analistas previam. As acções estão a subir 14,49% e 4,81%, respectivamente.