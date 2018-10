Wall Street regressa ao vermelho antes da divulgação das actas da Fed

Continua volátil o sentimento em Wall Street que, depois dos ganhos superiores a 2% conseguidos pelos três principais índices bolsistas norte-americanos ontem, regressou às perdas na abertura da sessão desta quarta-feira, 17 de Outubro.





O índice industrial Dow Jones começou o dia a resvalar 0,50% para 25.668,67 pontos e o Standard & Poor’s 500 a ceder 0,08% para 2.807,76 pontos. Em sentido inverso, o tecnológico Nasdaq Composite ganha 0,14% para 7.656,570 pontos.