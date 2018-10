Wall Street regressa aos ganhos com resultados a impulsionar

As principais praças dos Estados Unidos iniciaram a sessão em terreno positivo apoiadas sobretudo pelas subidas de cotadas que registaram resultados considerados positivos, o que está a compensar a apreensão em relação à situação na Zona Euro e à questão relacionada com Riade.

O índice industrial Dow Jones abriu a sessão desta sexta-feira, 19 de Outubro, a ganhar 0,32% para 25.461,36 pontos, tal como o tecnológico Nasdaq Composite a avançar 0,61% para 7.530,57 pontos. O Standard & Poor’s 500 aprecia 0,34% para 2.777,61 pontos.





Depois das perdas registadas na última sessão, em que o embate entre Bruxelas e Roma quanto ao orçamento expansionista apresentado pelo governo italiano e a tensão geopolítica com a Arábia Saudita pressionaram, Wall Street voltou aos ganhos sobretudo devido aos resultados robustos apresentados por algumas cotadas.