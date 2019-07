Wall Street renova máximo histórico em sessão mais curta

A expectativa de corte de juros por parte da Reserva Federal continua a animar as ações norte-americanas, com o S&P500 a subir pela quinta sessão, atingindo um novo máximo histórico cada vez mais perto dos 3.000 pontos.

O índice que agrupa as 500 maiores cotadas dos Estados Unidos sobe 0,25% para 2.990,7 pontos, superando o recorde fixado na terça-feira nos 2.977,93 pontos. O Dow Jones avança 0,17% para 26.833,05 pontos e está muito perto de recordes. Já o tecnológico Nasdaq avança 0,22% para 8.126,6 pontos.

A sessão de hoje é mais curta (os trabalhos encerram às 18:00 de Lisboa), devido ao feriado de 4 de julho que se celebra amanhã, dia em que Wall Street estará encerrado.

A explicação para o sentimento positivo que se vive esta quarta-feira em Wall Street é o mesmo das sessões anteriores (o corte de juros por parte da Fed), mas há dados novos a reforçar esta expectativa.

Antes da abertura do mercado foram revelados dados dececionantes sobre a evolução do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Segundo os números do ADP Research Institute, o setor privado criou 102 mil postos de trabalho em junho, muito abaixo dos 140 mil esperados pelos economistas consultados pela Reuters.

Em relação a maio, o crescimento foi revisto em alta de 27 mil para 41 mil, o que ainda assim representa a pior marca desde março de 2010.

Os números conhecidos esta quarta-feira aumentam os receios sobre a possibilidade de o crescimento do emprego nos Estados Unidos estar a perder força, apesar de a economia norte-americana estar já no seu 11º ano de expansão, um novo recorde para os Estados Unidos. Na sexta-feira serão conhecidos os dados do governo sobre a evolução do emprego, que compreendem tanto o setor público como o privado. A expectativa é que a taxa de desemprego se tenha mantido em 3,6%.

Já os pedidos de subsídio de desemprego desceram em oito mil para 221 mil, quando os economistas apontavam para 223 mil.

Estes dados reforçam a expectativa de que a Reserva Federal terá que descer os juros em breve para travar o enfraquecimento da economia norte-americana.

E há outro fator que reforça a ideia de descida dos juros por parte do banco central. Donald Trump propôs dois nomes para o Conselho da Reserva Federal (Christopher Walter e Judy Shelton) que também são vistos como defensores de uma descida dos juros, em linha com o que tem sido defendido publicamente pelo líder da Casa Branca.

Entre as cotadas com variações mais expressivas, destaque para a Symantec, que dispara 15,14% para 25,39 dólares depois de ter sido noticiado que a fabricante de chips Broadcom está em fase final de negociações para comprar a empresa de software norte-americana. Já a Broadcom, que tem sede em Singapura mas negoceia no Nasdaq, afunda 3,31% para 285,69 dólares.