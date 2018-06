Wall Street sem rumo definido com dólar em máximos e receio de guerra comercial

As principais praças dos Estados Unidos começaram o dia a negociar sem tendência definida com os investidores a tentarem medir o impacto de dados positivos e de expectativas negativas, numa altura em que o dólar está em máximos, em que as empresas apresentam resultados robustos e em que se teme o impacto de uma guerra comercial.

O índice Dow Jones abriu a sessão desta quinta-feira, 21 de Junho, a perder 0,17% para 24.657,80 pontos, seguido pelo Standard & Poor's 500 a ceder 0,04% para 2.766,17 pontos. Em sentido inverso, o tecnológico Nasdaq Composite iniciou a sessão a ganhar 0,25% para 7.800,71 pontos.Wall Street negoceia desta forma num período de incertezas para os investidores que, por um lado, têm motivos de satisfação e confiança no que diz respeito aos resultados trimestrais robustos das empresas norte-americanas e, por outro, temem as consequências económicas de uma guerra comercial de largo espectro entre os Estados Unidos e a China.Os receios relacionados com a nova escalada de ameaças e contra-ameaças de adopção de medidas proteccionistas entre Washington e Pequim estão também a contribuir para a valorização do dólar nos mercados cambiais, com a divisa norte-americana a negociar nesta altura em máximos de 11 meses, beneficiando da valorização enquanto activo de refúgio. Por outro lado, a expectativa anunciada pela Reserva Federal dos Estados Unidos de que poderá decretar quatro e não três aumentos dos juros em 2018 (até agora foram decididos dois aumentos) também contribui para a subida do dólar.

A Reuters refere que a indústria automóvel é a vítima mais recente da preocupação quanto aos efeitos provocados pela imposição de tarifas aduaneiras reforçadas, com a alemã Daimler (dona da Mercedes) a rever em baixa as estimativas de lucros para 2018 e a BMW a estudar as "opções estratégicas" devido ao receio de uma guerra comercial.



Na Europa, a Daimler perde 3,82% para 58,14 euros e a BMW recua 2,53% para 81,56 euros, enquanto nos EUA a Ford cai 1,26% para 11,73 dólares e a General Motors resvala 1,91% para 41,15 dólares.



Depois de os EUA terem aplicado novas tarifas alfandegárias às importações de aço e alumínio feito a países da União Europeia, a resposta de Bruxelas que passa pela adopção de medidas proteccionistas contra bens oriundos dos Estados Unidos entram em vigor já esta sexta-feira.



Apesar de as empresas americanas de semicondutores deverem ser das mais penalizadas por uma disputa comercial EUA-China, já que muitas destas dependem bastante do mercado chinês, a Micron está a somar 2,54% para 60,45 dólares depois de a cotada ter reportado resultados que superaram as expectativas dos analistas.

