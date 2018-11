Wall Street sobe antes das eleições intercalares nos EUA

As principais praças norte-americanas arrancaram a semana em alta, à excepção do tecnológico Nasdaq. Isto numa sessão que deverá ser dominada pelo sentimento de cautela, naquela que é a véspera das eleições intercalares nos Estados Unidos.

Neste cenário, o Dow Jones está a subir 0,20% para 25.320,77 pontos e o S&P500 está a avançar 0,22% para 2.729,14 pontos.

As eleições intercalares serão um importante teste político para Donald Trump, com as eleições para a Câmara dos Representantes e para o Senado a determinarem se o Partido Republicano mantém o controlo do Congresso nos próximos dois anos.



Donald Trump afirmou, na semana passada, através do Twitter, que para os mercados bolsistas será mau se houver mudanças no Congresso. "Se querem que as vossas acções desvalorizem, sugiro vivamente que votem nos democratas", foi assim que Trump abordou a perspectiva de perder o Congresso.

De acordo com a Reuters, as sondagens mostram que há uma grande probabilidade de isto acontecer. As sondagens apontam para que o Partido Democrata ganhe as eleições para a Câmara dos Representantes enquanto os Republicanos deverão manter o controlo do Senado.



Já o tecnológico Nasdaq contraria a tendência geral e recua 0,15% para 7.346,27 pontos. O índice está a ser pressionado pela queda da Apple. A gigante tecnológica está a ceder 2,27% para 202,82 dólares depois de ter revelado, na semana passada, vendas mais fraca de iPhones em comparação com a estimativa do mercado.