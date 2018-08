EPA

0,31% para os 45,32 dólares.



2,57% para os 360,81 dólares, ainda longe dos 420 dólares que Elon Musk diz que poderá vir a oferecer para retirar a empresa de bolsa . Apesar de terem subido após o tweet de Musk, os títulos da cotada têm vindo a corrigir.

Os índices norte-americanos estão a valorizar neste início de sessão de quinta-feira, dia em que novos dados sobre o desemprego dão motivos para os investidores estarem confiantes na economia norte-americana. O número de pedidos iniciais de subsídios de desemprego desceu para 213 mil na semana passada, um valor abaixo das estimativas.O Dow Jones sobe 0,07% para 25.599,72 pontos, o S&P 500 avança 0,04% para 2.858,47 pontos e o Nasdaq valoriza 0,02% para 7.891,03 pontos. No caso do S&P 500, o índice acumula um ganho desde o início do ano de quase 7% e está perto de superior o recorde histórico fixado a 26 de Janeiro deste ano. A influenciar a negociação estão os dados positivos do lado do emprego, mas também as sanções que os EUA decidiram aplicar à Rússia.Os pedidos iniciais de subsídios de desemprego desceram seis mil para os 213 mil na semana passada. O número fica abaixo dos 217 mil pedidos que tinham sido estimados pelos economistas. Esta é a primeira descida das últimas três semanas. Os pedidos iniciais de subsídios de desemprego, que dão uma ideia sobre quantos trabalhadores foram despedidos, está em mínimos de 1970.Este é mais um sinal de que o mercado de trabalho norte-americano está bastante forte, mantendo assim a taxa de desemprego em queda. Em Julho, a taxa atingiu os 3,9%, a menor em quase duas décadas. Acresce que os economistas consultados pela Bloomberg antecipam uma subida dos preços no consumidor nos EUA em Julho, o que dará sinais à Fed de que a inflação está a subir de forma consistente e, assim, de que os juros têm de subir gradualmente.Além dos dados económicos, o dia dos mercados está a ser marcado pela decisão dos Estados Unidos de punir a Rússia com sanções por causa do alegado envolvimento do Kremlin no envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal no Reino Unido. Estas sanções podem vir a afectar a produção de petróleo Entre as cotadas, um dos destaques esta quinta-feira é a 21st Century Fox. A empresa de entretenimento anunciou os resultados do segundo trimestre com um lucro de 57 cêntimos de dólar por acção, três cêntimos acima das estimativas dos analistas. A receita também aumentou mais do que o previsto, influenciada pelo desempenho do filme Deadpool 2. Contudo, neste momento as acções perdemJá as acções da Tesla estão a desvalorizar(Notícia actualizada pela última vez às 14h48)