Wall Street sobe com otimismo renovado sobre negociações comerciais EUA-China

O índice Dow Jones abriu a sessão desta sexta-feira, 15 de março, a ganhar 0,17% para 25.753,03 pontos, tal como o Nasdaq Composite a somar 0,34% para 7.657,008 pontos, e o Standard & Poor's 500 a crescer 0,11% para 2.813,64 pontos.





Depois de ontem ter sido uma sessão sem tendência definida, Wall Street abriu em alta sobretudo devido ao otimismo dos investidores quanto a um desfecho positivo das negociações comerciais entre Estados Unidos e a China, isto depois de ter sido noticiado um relatório que aponta para progressos nas conversações Washington-Pequim.



A agência noticiosa Xinhua revelou que uma conversa telefónica entre o vice-presidente chinês Liu He e Steven Mnuchin, líder do Tesouro norte-americano, em que participou também o representante dos EUA para o Comércio, Robert Lighthizer, permitiu alcançar progressos substanciais com vista a um acordo capaz de equilibrar a relação comercial entre as duas maiores economias mundiais.





Também a animar Wall Street estão os últimos desenvolvimentos em torno do Brexit. Esta quinta-feira, o parlamento britânico votou favoravelmente o adiamanto da saída da União Europeia de forma a ganhar tempo para a aprovação de um acordo entre Bruxelas e Londres sobre os termos jurídicos do divórcio.



A beneficiar do maior otimismo relativamente às conversações EUA-China estão as fabricantes norte-americanas de chips, como é o caso da Advanced Micro Devices (+2,83% para 23,47 dólares), da Lam Research Corp (+5,43% para 186,12 dólares) e da Nvidia Corp (+2,96% para 170,45 dólares).



(Notícia atualizada às 13:50)