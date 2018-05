Wall Street sobe com suspensão da guerra comercial EUA-China

O índice Dow Jones abriu a sessão desta segunda-feira, 21 de Maio, a somar 0,96% para 24.952,63 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq Composite a apreciar 0,77% para 7.41,10 pontos, e pelo Standard & Poor’s 500 a avançar 0,61% para 1.729,65 pontos.

A contribuir para o optimismo em Wall Street está o acordo alcançado entre as autoridades norte-americanas e chinesas que permite o levantamento das sanções mutuamente impostas na sequência da guerra comercial iniciada pelo presidente norte-americano Donald Trump.