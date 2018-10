Wall Street sobe com tecnológicas em destaque

Wall Street inicia a semana rodeada de ganhos, os quais se estendem tanto do outro lado do Atlântico como do Pacífico. Em território norte-americano, são as perspectivas de resultados das cotadas a animar a bolsa.

A semana nos mercados iniciou com um optimismo generalizado, e Wall Street não é excepção. O ânimo é sustentado pelas boas notícias quanto à economia chinesa e europeia e pela expectativa em relação aos resultados a serem apresentados por várias cotadas americanas, entre elas a Microsoft, a Alphabet e a Amazon.



Em Nova Iorque, o S&P500 abriu a valorizar 0,19% para os 1.781,52 pontos, acompanhado do industrial Dow Jones, que avança 0,39% para os 25.543,92 pontos e finalmente o tecnológico Nasdaq, que ganha 0,62% para os 7,495.39 pontos.





São ao todo 160, entre as 500 cotadas que compõem o índice generalista S&P 500, a apresentar contas esta semana. Entre elas, destaque para a Microsoft, a Alphabet e a Amazon: a primeira tem a revelação dos resultados marcada para esta quarta-feira, dia 24, enquanto as restantes partilham o dia 25 de Outubro, pronunciando-se todas após o fecho. A Alphabet está a somar 0,93% para os 1.115,48 dólares, a Microsoft avança no mesmo sentido (+0,79%) para os 109.52 dólares, enquanto a Amazon aprecia 0,99% para os 1.781,52 pontos.





O crescimento da economia e os significativos cortes nos impostos às empresas aplicados por Donald Trump ditam que a expectativa de resultados aponte para aumentos de 22% no terceiro trimestre, estima a Refinity, citada pela Reuters.





Já na China, um corte na carga fiscal a suportar pelas empresas também está a causar entusiasmo entre os investidores. O índice chinês subiu mais de 4%, a maior valorização desde Março de 2016, e uma inversão radical face aos mínimos de quatro anos atingidos na semana anterior. A reviravolta acontece depois de o Governo chinês se ter comprometido a baixar o IRS para contrabalançar o efeito negativo da guerra comercial que está a ser travada com os EUA, para além de prometer apoiar as empresas no caso de a economia abrandar.





Na Europa, respira-se de alívio depois de a agência de rating Moody’s ter decidido manter o "rating" de Itália fora do patamar considerado de "lixo", apesar da instabilidade criada pela proposta de Orçamento apresentada por Itália a Bruxelas. Acresce que a perspectiva estável significa que, no curto prazo, a Moody’s não deverá colocar a dívida do país na categoria de investimento especulativo.