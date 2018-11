Wall Street sobe em dia de eleições intercalares

As bolsas norte-americanas encerraram em terreno positivo, apesar de a prudência ter prevalecido junto dos investidores neste dia de eleições intercalares nos EUA que determinam os assentos no Congresso.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,68% para 25.635,01 pontos na sessão desta terça-feira e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,63% para 2.755,45 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq Composite negociou em alta, terminando a subir 0,64% para 7.375,96 pontos.

As eleições intercalares nos EUA, que hoje decorrem e que determinam os assentos nas duas câmaras do Congresso (Senado e Câmara dos Representantes) são um referendo ao mandato presidencial de Donald Trump, eleito há dois anos (venceu as eleições a 8 de Novembro).

Há sondagens que dizem que os democratas irão recuperar o controlo da Câmara dos Representantes, mantendo-se os republicanos em maioria no Senado. A acontecer, será um revés para o actual chefe da Casa Branca, mas se os republicanos mantiverem o controlo do Congresso será um bom sinal para a reeleição de Trump em 2020.

Os mercados acabaram por negociar esta terça-feira sem grandes alaridos, sendo evidente a por parte dos investidores.

A Apple, que nas últimas duas sessões pressionou fortemente o Nasdaq, à conta das suas estimativas decepcionantes para as receitas do actual trimestre (o primeiro trimestre do seu novo ano fiscal), conseguiu hoje inverter e fechar em alta – ajudando a um tom mais optimista no sector tecnológico.

Também a Amazon conseguiu recuperar, numa altura em que sofre pressões devido ao boicote de que está a ser alvo na Arábia Saudita - pela forma como o The Washington Post (detido pelo CEO da Amazon, Jeff Bezos, que é também o maior accionista da retalhista online) tem feito a cobertura da morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi.





Jamal Khashoggi era colunista do The Washington Post e foi assassinado no consulado saudita em Istambul no mês passado, onde se tinha dirigido para obter os documentos necessários para poder casar.