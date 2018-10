Wall Street sobe mais de 2% à boleia dos resultados

As bolsas americanas fecharam com ganhos avultados, a beneficiar da apresentação de resultados de várias cotadas. Depois do maior "sell off" desde Fevereiro, os índices bolsistas registaram a melhor sessão desde Março.

As bolsas americanas registaram a melhor sessão desde 26 de Março, ao subirem hoje mais de 2%. Os ganhos estão a ser justificados com a apresentação de resultados de várias cotadas, cujos números superaram as estimativas.O Dow Jones subiu 2,17% para 25.798,42 pontos, o Nasdaq apreciou 2,89% para 7.645,49 pontos e o S&P500 avançou 2,15% para 2.809,92 pontos.

Foram várias as empresas que apresentaram esta terça-feira os seus números aos investidores. Entre elas estiveram o Goldman Sachs e Morgan Stanley.O Goldman avançou mais de 3%, enquanto o Morgan Stanley disparou mais de 5,5%.



Mas os ganhos não se restringiram à banca. No sector tecnológico, a Adobe disparou mais de 9%. Na saúde, a UnitedHealth apreciou quase 5% e a Johnson & Johnson avançou mais de 2%.





Os ganhos foram assim generalizados, com os investidores a aplaudirem os resultados apresentados pelas cotadas. Os receios em torno do impacto da guerra comercial nos números do terceiro trimestre das empresas parecem estar a dissipar-se, com os lucros que estão a ser reportados a fazerem esquecer este contexto.



Além disso, este cenário ajuda as bolsas a recuperarem das fortes quedas recentes, tendo na semana passada acumulado a maior descida desde Março, devido aos receios de subidas de juros por parte da Reserva Federal dos EUA, num contexto em que as tensões geopolíticas continuam a pairar.