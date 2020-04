Wall Street sobe mas saldo semanal é negativo

O Dow Jones fechou a somar 1,11% para 23.775,27 pontos e o Standard & Poor’s 500 valorizou 1,39% para 2.836,74 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,65% para se fixar nos 8.634,52 pontos.

Os índices foram sustentados hoje pela perspetiva da retirada gradual das medidas de "lockdown" em estados como o Tennessee, Texas, Ohio e Montana.

A ajudar esteve também a aprovação, pela Câmara dos Representantes, do recurso à bazuca dos EUA para ajudar as pequenas empresas e hospitais com 484 mil milhões de dólares.

Isto depois de ontem os índices terem sido penalizados pelo anúncio de que o remdesivir não teve sucesso no tratamento do novo coronavírus.

Do lado positivo, destaque para as cotadas da energia, como a Exxon Mobil, Chevron, Apache e Devon Energy, que foram impulsionadas pela retoma dos preços do petróleo e pela expectativa de poderem recorrer a financiamento federal se necessário.

Contudo, o saldo semanal de Wall Street foi negativo, depois de duas semanas no verde. Os índices tiveram um arranque de semana sob grande pressão das cotadas da energia, quando o crude de referência dos Estados Unidos, o West Texas Intermediate, negociou pela primeira vez em valores negativos.

Apesar de as cotações do petróleo terem entretanto recuperado nas sessões seguintes, impulsionadas pela paragem da prospeção por parte de muitas empresas que não conseguem operar com preços tão baixos, o certo é que nos EUA ainda não conseguiram regressar à casa dos 20 dólares por barril.