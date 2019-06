Wall Street sobe na esperança de corte dos juros

Bullard sustentou que a inflação ainda muito abaixo da meta de 2% definida como objetivo pela Fed e o abrandamento económico decorrente das tensões em torno da guerra comercial promovida por Washington poderão fazer com que o banco central norte-americano tenha de inverter a política de normalização monetária através da qual os juros têm vindo a subir.Esta declaração aguçou o "apetite" dos investidores relativamente ao discurso de Jerome Powell, presidente da Fed, sobre a conjuntura económica que está marcado para o final da tarde desta terça-feira. Espera-se que Powell possa dar pistas adicionais quanto às intenções da Reserva Federal para a política monetária no médio prazo.Também a contribuir para as subidas em Wall Street estão as mais recentes afirmações do ministro chinês do Comércio, que garantiu que as divergências entre as equipas negociais da China e dos EUA serão superadas através de diálogo e das negociações em curso.Por outro lado e também a amenizar os receios, o ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Ebrard, mostrou-se confiante de que será possível pontos comuns nas conversações com os EUA sobre comércio e imigração. Recorde-se que recentemente Donald Trump, presidente americano, ameaçou agravar gradualmente até aos 25% as tarifas aduaneiras aplicadas à importação de bens mexicanos se o país não estancasse a vaga migratório a caminho de território norte-americano.Depois de o setor tecnológico ter penalizado Wall Street na última sessão , em especial devido à possibilidade das gigantes tecnológicas norte-americanas poderem ser alvo do regulador para a concorrência, são essas as cotadas que hoje mais impulsionam. A Apple avança 1,07% para 175,15 dólares e a Alphabet (empresa mãe da Google) sobe 0,42% para 1.043,08 dólares(Notícia atualizada às 14:48)