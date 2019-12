Wall Street soma e segue de recorde em recorde

O Dow Jones encerrou a somar 0,49% para 28.377,03 pontos, depois de na negociação intradiária ter fixado um máximo histórico nos 28.381,48 pontos.





O S&P 500 já sobe mais de 7% no acumulado do atual trimestre e a valorização anual ascende a 27%.

O tecnológico Nasdaq Composite também ganhou terreno, a valorizar 0,67% para 8.887,22 pontos. Durante a sessão estabeleceu um novo recorde nos 8.887,77 pontos.

Os investidores relevaram o processo de ‘impeachment’ do presidente Donald Trump, que com a aprovação na Câmara dos Representantes (maioria democrata) passa agora para o Senado. Acontece que a câmara alta do Congresso é de maioria republicana, pelo que não se espera que o chefe da Casa Branca seja destituído.

Os novos dados económicos encorajadores ajudaram ao movimento de subida nesta quinta-feira, nomeadamente no que diz respeito aos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada nos EUA – que voltaram a diminuir.

Por outro lado, a frente comercial continua a trazer otimismo aos mercados e a trazer de volta os investidores que apostam em ativos de maior risco, como é o caso das ações.

A China concordou em eliminar as taxas aduaneiras sobre seis produtos químicos e petrolíferos norte-americanos, o que animou a negociação. Conforme explicou Pequim, a isenção durará um ano, a contar a partir de 26 de dezembro.

Esta notícia ajudou as cotações do petróleo a reforçarem as subidas, o que impulsionou as cotadas do setor – que ontem já tinham sido sustentadas à conta da quedas das reservas norte-americanas de crude na semana passada.

Também o setor das telecomunicações esteve hoje a ganhar terreno do outro lado do Atlântico.

Amanhã é dia de "bruxaria quádrupla" nos mercados europeus e norte-americanos, sendo um dia historicamente mais volátil, especialmente na última hora de negociação, com um elevado volume de transações.