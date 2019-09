Wall Street sustenta ganhos depois de relatório do emprego

As bolsas norte-americanas abriram em alta, depois de o relatório do emprego nos EUA, relativo a agosto, ter reforçado a expectativa de que a Fed cortará juros dentro de duas semanas.

O Dow Jones segue a somar 0,11% para 26.756,40 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,02% para 2.974,83 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite desliza 0,15% para 8.104,69 pontos.

As contratações em agosto, nos Estados Unidos, ficaram abaixo do esperado, mas o relatório divulgado pelo Departamento norte-americano do Trabalho aponta para um mercado laboral sólido – que está demasiado forte para travar uma flexibilização adicional por parte do banco central.

Assim, estão a ser reforçadas as expectativas de um novo corte de juros, por parte da Fed, na reunião que tem lugar dentro de duas semanas.

"É quase certo que a Fed irá cortar as taxas de juro em 25 pontos base", comentou à Bloomberg o principal estratega da Robert W. Baird, Bruce Bittles.





As praças do outro lado do Atlântico também continuam a ser sustentadas pelo alívio das tensões comerciais entre Washington e Pequim depois do anúncio de que os EUA e a China concordaram em retomar as conversações em inícios do próximo mês.